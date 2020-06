IL SINDACO E IL VICE CAVALLARI A FOSSA PER CHIEDERE FONDI PER METTERE IN SICUREZZA LA SCUOLA RISORGIMENTO

A Fossa, questa mattina, il Sindaco di Teramo con il vice Cavallari hanno preso parte ad un incontro presso l'ufficio per la ricostruzione in merito alla questione ricostruzione in riferimento al cratere 2009 sia per la ricostruzione pubblica che privata. Oggi si è parlato del pubblico con riferimento alla scuola Risorgimento su cui si è ragionato per raggiungere l'obiettivo di arrivare all'adeguamento sismico mettendo a sistema tutte le risorse verso questa scuola. Per colpa della gestione pasticciata del passato, ha detto D'Alberto, non c'era ancora la giusta tranquillità sismica. Una straordinaria operazione di efficentazione che cerca di superare l'assenza di programmazione del passato e che porterà questa scuola ad essere considerata una struttura a norma sismica grazie anche al contributo del Conad da tempo nelle casse comunali.

Si è parlato anche di ricostruzione privata che in alcuni casi è una situazione ancora complessa.