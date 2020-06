«D'ALBERTO IN DIFFICOLTA'? E' VERO,MA QUESTA MAGGIORANZA STA FACENDO TUTTO DA SOLA»

«D'Alberto è in difficoltà, è vero... ma la cosa curiosa è che questa maggioranza sta facendo tutto da sola..». E' come sempre preciso come un taglio di bisturi, il commento di Dodo Di Sabatino Martina, coordinatore comunale di Italia Viva, sull'efficacia dell'azione amministrativa di D'Alberto e i suoi. «Vedo probleni di coalizione e anche una certa mancanza di autorevolezza...»

