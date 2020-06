RISCHIO IDROGEOLOGICO FRAZIONE CAVATASSI A TORTORETO, CI SONO I FONDI

ll 23 Giugno 2020 con delibera n.118, l'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Domenico Piccioni ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul versante est del centro abitato della Frazione Cavatassi.

L’area è da tempo interessata da un grave fenomeno gravitativo profondo, che ha provocato danni e minaccia gravemente le sovrastrutture antropiche presenti, sia quindi le strutture civili che il reticolo viario pubblico.

L'Ente Comunale è riuscito ad essere inserito nella programmazione dei finanziamenti regionali grazie ai monitoraggi effettuati nel periodo 2018/2019, voluti e finanziati dall'Ente stesso, al fine di definire un quadro del movimento franoso e quindi una proposta progettuale di intervento. Le indagini geognostiche e i monitoraggi del fenomeno hanno riscontrato situazioni e criticità di notevole complessità tali da generare rischi di gravi danni. Il mese scorso è stata sottoscritta con la Regione Abruzzo apposita convenzione con la quale l’ente sarà il soggetto attuatore dei lavori, finanziati con fondi relativi al DPCM 27/02/2019, seconda decade. I dissesti nella frazione sono stati accelerati dagli eventi sismici 2016-2017 e dalla concomitanza di essi con gli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade 2017. La costanza dell’azione politica della Giunta Comunale, supportata da corrette valutazioni tecniche da parte dei competenti uffici, ha permesso il reperimento delle risorse necessarie. Nei confronti tecnici effettuati, tra le soluzioni progettuali vagliate, la più vantaggiosa è risultata quella volta ad abbassare il più possibile il livello piezometrico della falda causa principale e scatenante dei fenomeni gravitativi. L'intervento si concretizzerà con la realizzazione di trincee e pozzi drenanti al fine di intercettare l'acqua attraverso un sistema automatico di emungimento, per un importo lavori di circa 650.000.

L’azione politica dell’Amministrazione non si è fermata all’ottenimento del finanziamento, rappresentando alla Protezione Civile regionale la problematica relativa alle civili abitazioni, comunque danneggiate negli anni dal fenomeno. Si è proceduto ad una istanza formale per il riconoscimento di contributi per autonoma sistemazione o per il recupero delle porzioni immobiliari inagibili in riferimento all’ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n.372 del 16 agosto 2016, specifica per la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive per gli eventi calamitosi del 2016, avendo già la regione confermato il nesso di casualità con gli eventi dell’anno 2016. In attesa di riscontro da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, l’amministrazione ha tenuto sempre aggiornati gli abitanti della Frazione in stretta collaborazione con i competenti uffici regionali.