NO ALLE AUTO NEL CENTRO STORICO NELLE ORE SERALI, SI INIZIA DA VIA VENETO

Accesso limitato dai prossimi giorni in via Vittorio Veneto. Per evitare che le auto transitino tra i tavoli posizionati dai ristoranti della zona dopo la riapertura della pandemìa e per limitare il passaggio stesso verrà emessa un'ordinanza che nelle ore serali bloccherà la svolta delle auto da via Carducci in via Comi.

Il divieto non riguarderà i residenti, a cui sarà consentito l'accesso, ma sarà esteso anche in via D'Annunzio. L'ordinanza ribadirà il divieto di svolta a destra in vigore all'incrocio tra la prosecuzione di via Milli che costeggia l'edificio delle poste centrali e via Paladini. Sarà così impedita l'immissione in via Veneto in corrispondenza dell'incrocio dove due ristoranti hanno allestito spazi all'aperto per i clienti. Un'ulteriore disposizione, contenuta nel provvedimento che dovrebbe diventare operativo da venerdì, riguarderà il tratto di via Forti che collega via Paladini e via D'Annunzio. L'amministrazione farà posizionare una fioriera che ostruirà l'accesso anche all'incrocio tra via Comi e via Forti in direzione via Delfico.

In forse anche la chiusura di corso De Michetti nelle ore pomeridiane e serali. Se ne parlerà domani in un incontro tra i commercianti della zona, il sindaco Gianguido D'Alberto e gli assessori interessati.