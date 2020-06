DA DOMANI TORNA IL PIANO ASFALTI, ECCO DOVE

Domani, lunedi riprenderanno i lavori del rifacimento dei manti stradali delle seguenti vie:

Via NAZARIO SAURO

VIA CESARE BATTISTI

VIA RAINERO

VIA VINCIGUERRA.

Le strade saranno soggette a chiusura temporanea, iltempo necessario per la realizzazione del nuovo manto stradale. Successivamente saranno interessate dal rifacimento del manto stradale:

Via Giannina Mille, Via campana via PALADINI, Via DELL'ARCO, VIA COMI".