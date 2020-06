ATTIVATO IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA A ROSETO

La Giunta comunale di Roseto, su impulso del sindaco Sabatino Di Girolamo, si è riunita questa mattina per deliberare il comodato d’uso gratuito di alcuni locali di Casa Rosa alla Asl per organizzare il servizio di guardia medica turistica.

Il servizio, come comunicato dal coordinatore del distretto sanitario Giandomenico Pinto, a differenza del passato subirà una rimodulazione logistica in considerazione della sopravvenuta emergenza Covid 19.

Sino all’anno scorso infatti il servizio di guardia medica era allestito a Palazzo del Mare ma quest’anno, oltre a espletare le funzioni proprie di assistenza sanitaria ai turisti, la guardia medica avrà anche il delicato compito di intercettare eventualmente quei turisti con sintomatologia sospetta per il Covid 19 al fine di isolarli insieme ai contatti stretti, monitorarli e indirizzarli all’ambulatorio Covid o all’Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) per le cure necessarie.

Da qui la decisione di allestire la Guardia medica a Casa Rosa nelle adiacenze del palazzetto dello Sporti dove è già attiva l’unità Usca di Roseto, in modo da dare continuità assistenziale a casi sospetti, e allestire in quella sede un pre-triage con accessi contingentati.

Il servizio di Guardia medica sarà attivo dal 1 luglio fino al 31 agosto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (tel 3343280016).