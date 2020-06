VIDEO / LA CORDONE ATTACCA ITALIA VIVA: «SI ACCOMODINO IN MINORANZA»

Duro attacco ad Italia Viva del consigliere comunale Graziella Cordone (Insieme Possiamo) che in aula chiede correttezza: «si accomodassero in minoranza se non va più bene la gestione di questa città».

