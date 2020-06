VIDEO / RENDICONTO, TIBERII: «ESAGERATE LE SPESE DI UTENZE E STRAORDINARI DEL PERSONALE»

Troppo alte le spese dell'utenza del Comune di Teramo. Si spende troppo per luce e gas ma anche per gli straordinari del personale. Pasquale Tiberii ha chiesto oggi spiegazioni al Sindaco in consiglio comunale. Nessun atto sulle scelte del bilancio e ci devono dire come ripianeranno i cinque milioni e mezzo di euro e dirci se ci sono delle scelte politiche che faranno. Fratelli d'Italia non ha votato il rendiconto.

