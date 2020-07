VIDEO / TANTI PROBLEMI ANCORA NELLE SCUOLE ABRUZZESI IN VISTA DELLA RIAPERTURA IL 14 SETTEMBRE, DOMANI RIUNIONE CON DIRIGENTI E SINDACI A TERAMO

Tanti problemi nella nostra regione in vista della riapertura delle scuole che avverrà il 14 settembre. Lo ha detto l'assessore Piero Fioretti che ieri, in videoconferenza ha avuto una riunione con il Ministro Azzolina, con l'Anci, la Regione e l'Ufficio Scolastico Regione.

Domani nella sala polifunzionale in via Comi a Teramo, invece, maxi riunione con dirigenti scolastici e sindaci per fare il punto della situazione.

