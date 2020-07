VIDEO / ECCO IL LAVORO SVOLTO DALLA MARANELLA E DALLA DI PADOVA

Si sentono soddisfatte gli assessori Di Padova e Maranella per il lavoro svolto in questi mesi (per la Maranella) ed anni (per la Di Padova). Tra gli obiettivi raggiunti: I corsi, la centrale Cona e ponte San Gabriele ma anche il bilancio e il nuovo regolamento sull'igiene urbana.

ASCOLTA QUI GLI ASSESSORI