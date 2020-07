SABATINO DI GIROLAMO ANNUNCIA LA SUA RICANDIDATURA A SINDACO E GINOBLE RESTERA' A GUARDARE?

Ci ha pensato diverso tempo ed ora ha confermato il suo impegno per Roseto. Si ricandida a sindaco l'uscente avvocato Sabatino Di Girolamo alla guida della città di Roseto in questi anni. Di Girolamo che ha dovuto affrontare diverse avversità spera in una condivisione della sua candidatura di tutte le forze di centrosinistra, compreso l'appoggio dell'ex deputato Tommaso Ginoble con il quale i rapporti si sono assai diradati in questi ultimi anni. Presumibile supporre che tale appoggio non ci sarà anche perchè Italia Viva sembra voglia esprimere un proprio candidato e nell'elenco non figurerebbe l'uscente sindaco. Da tempo invece, sta portando avanti la sia campagna elettorale con il gruppo di Casa Civica, Mario Nugnes che fa riferimento ad un altro ex parlamentare Sottanelli mentre si attende di capire chi sarà il candidato unitario per il centrodestra.