ATRI TRA LA LEGA E LA COPPIA "ASTOLFI - FERRETTI" RAPPORTI PIU' FREDDI, PASSAGGIO MENO CERTO

Sembrava tutto deciso... e invece, adesso sembra tutto saltato. Il passaggio del Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti e dell'ex primo cittadino Gabriele Astolfi nelle fila della Lega… sarebbe saltato. Secondo rumors politici provinciali, intercettati dalla nostra testata, infatti, l’accordo che sembrava ormai cosa fatta e che avrebbe visto Astolfi salire alla presidenza di una Asp e Ferretti avere la strada spianata per una futura candidatura regionale, sarebbe in un momento di “stallo”. I motivi andrebbero cercato nel tentativo che la dirigenza regionale di Forza Italia, ovvero Nazario Pagano, starebbe facendo per trattenere l’ex Sindaco, al quale è sfuggita di pochissimo l’elezione regionale, che il partito aveva comunque assicurato con la trasformazione del sottosegretariato di D’Annuntiis in una carica “surrogarbile”, ma così non è stato e Astolfi è rimasto a casa. Sono cominciate così le vicinanze con la Lega anche se, nelle ultime ore, c’è chi vedrebbe un velato interesse anche da parte di Fratelli d’Italia, che nel Teramano sta ampliando senza sosta la propria rappresentanza, con ingressi anche importanti,