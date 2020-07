A SETTEMBRE PARTONO I LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE A ROSETO

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Simone Tacchetti comunica che ieri è stato approvato in Giunta il progetto esecutivo del pontile.

Si tratta di un passaggio significativo poiché questo ci consentirà di predisporre la determina a contrarre e far partire la gara d’appalto a breve.

I tempi della gara, come spiega Tacchetti, saranno quelli previsti per legge e che tuttavia consentiranno all’amministrazione di partire con i lavori già dopo la fine della stagione balneare così da evitare la sovrapposizione degli interventi con le presenze turistiche.

L’importo dei lavori ammonta a 1 milione di euro , ovvero la cifra concessa dai fondi Masterplan della precedente Giunta regionale.

I lavori consistono nel consolidamento di tutti i pilastri della parte sottostante, nella demolizione e rifacimento del parapetto. La durata dell’intervento da cronoprogramma è stimato in una decina di mesi. Ulteriori finiture verranno completato con uno stralcio successivo.

“Siamo in dirittura d’arrivo con un opera simbolo della città di Roseto – commenta l’assessore Tacchetti – e che abbiamo seguito con perseveranza durante tutto il suo iter, che sapevamo lungo e complesso, ma su cui non abbiamo mai arretrato. L’iter è stato infatti particolarmente complesso per via del coinvolgimento dei molti enti chiamati a esprimere un parere nel corso della conferenza di servizio. Questo lavoro minuzioso ci consentirà di arrivare entro la prossima estate a un nuovo pontile che sia riqualificato e soprattutto sicuro e che possa tornare a essere una delle icone più belle delle cartoline di Roseto”.

Esprimo viva soddisfazione per l’approdo del progetto esecutivo per la ristrutturazione del pontile – dichiara il sindaco Di Girolamo - . E’ un tassello che si realizza in materia di lavori pubblici importante della mia amministrazione; altre opere prenderanno corpo a breve grazie a un impegno costante della amministrazione e degli uffici”.