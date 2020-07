LA LEGA CHIEDE UNA ROTONDA A FIUMICINO (SAN NICOLO')

"In qualità di Consiglieri comunali, raccogliendo le numerose richieste dei residenti, intendiamo portare avanti tutte le azioni necessarie, in collaborazione con i responsabili e delegati dei settori interessati della Provincia di Teramo per la realizzazione di una rotatoria nella frazione di S. Nicolò a Tordino , all’incrocio tra Via Fiumicino, la SP 59 e la SP 17 meglio conosciuta come Via Galilei. E’ del tutto evidente che le realizzazione delle rotatorie nella nostra Città hanno notevolmente risolto i problemi connessi, nei vari incroci cittadini: quali incidenti, ingorghi e concentrazione di smog. Lo scrivono in una nota i consiglieri della Lega Verzilli e Sbraccia.