AL VIA LA PEDONALIZZAZIONE DI CORSO DE MICHETTI, VIA VENETO, VIA D'ANNUNZIO E VIA COMI

Migliorare la qualità urbana a Teramo. Come? Con la sperimentazione dell'isola pedonale (dalle 18 alle 3 di notte da lunedì alla domenica, per via Veneto (via D’Annunzio e Via Comi incluse) la pedonalizzazione invece sarà attiva da giovedì a sabato.) su Corso De Michetti da largo Porta Madonna, via Cirillo ma anche in via Comi, via D'Annunzio e via Veneto. Ad annunciarlo gli assessori Maurizio Verna e Antonio Filipponi durante una conferenza stampa. Oltre alla pedonalizzazione si sta pensando anche ai contenuti come ad esempio l'enogastronomia per portare persone in città che il giorno stanno sulla costa e la sera puo' arrivare in città. Teramo punta sul mese di agosto.

Prossimo incontro mercoledi sera con i residenti di via Capuani. Sarà riattivato il pilomat.