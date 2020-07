RIFACIMENTO ASFALTI, ECCO COSA E' STATO FATTO, LUNEDI ALTRI INTERVENTI

L’assessore Valdo Di Bonaventura comunica che nel tardo pomeriggio di ieri è stata ultimata la nuova fase del rifacimento dell’asfalto delle strade annunciate; nelle foto allegate: via Tevere e Via Campana.

Ricapitolando sono state asfaltate: via Nazario Sauro,via Cesare Battisti, via Raineiro, via Vinciguerra, via Campana, via Giannina Milli, via Paladini via Tevere e via dell'Arco.

Gli ulteriori tratti in cronoprogramma ripartiranno lunedì prossimo: tratto di via Comi, vico delle Cererie, via del Sole, via del Ragno, via del Sacco, via del Pensiero, tratto di via Zaccaria, tratto di via Rischiera, via dei Tribunali , via dei Mille, via Villani, tratto di via Tripoti, tratto di via Po e via D'Antonio a Piano della Lenta.