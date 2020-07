ECCO I NUOVI INGRESSI IN CASA FRATELLI D'ITALIA, NON C'E IL SINDACO DI GIULIANOVA

Nuovi ingressi in casa Fratelli d'Italia che in provincia di Teramo che supera i 30 amministratori. Questi i nomi: Annunzio Amatucci - Sant’Egidio, Alessandra Lucidi - Sant’Egidio, Amelide Francia - Isola del Gran Sasso, Giovanni Petrucci - Isola del Gran Sasso, Roberta Grilli - Corropoli, Massimo Corsi - Martinsicuro, Matteo Francioni - Giulianova e Nicolina Lella Elia - Nereto.

Si tratta della condivisione di un partito come Fratelli d'Italia - ha detto Giandonato Morra durante la conferenza stampa che si è tenuta in Provincia con il Presidente della Regione Marco Marsilio - e sulla crisi in Comune avviata con l'uscita dalla maggioranza di Italia Viva, Morra l'ha definita:« una pagina triste che creerà molti appetiti».