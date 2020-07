VIDEO / A BREVE, A COLLEATTERRATO PARTIRA' UN NUOVO CANTIERE DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Nonostante questo sia un periodo molto difficile per le Ater, quella di Teramo aprirà presto un nuovo cantiere di ricostruzione pubblica aperto. Si parla di qualche settimana. E' un impegno che la Regione si era assunto e sta andando avanti. Lo ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio intervenendo a Teramo ad un incontro nella sede Ater presieduta da Maria Ceci e alla presenza del cda e del consigliere regionale Pietro Quaresimale.

Intanto il Comune ha deliberato in giunta la procedura per il nuovo bando per l’assegnazione di altri 35 alloggi acquistati dall’Ater Teramo.

I dettagli saranno resi noti dal Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto domani al Parco della Scienza.

