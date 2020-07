VIDEO / IL COMUNE DI TORTORETO VIETA I FUOCHI DEL 5 AGOSTO...MA NON PER TUTTI

Ha destato scalpore ed incredulità, a Tortoreto Alto quanto accaduto durante l'inaugurazione di una vineria in pieno centro. In un periodo nel quale il Comune ha deciso di non far svolgere i consueti e attesi fuochi di artificio del 5 agosto per questione Covid 19 e assembramenti, ieri è accaduto che sotto la torre sono stati esplosi (pare senza autorizzazione) i fuochi durati un paio di minuti per festeggiare l'apertura di questo nuovo locale. I cittadini hanno anche inoltrato il filmato che qui pubblichiamo al Sindaco che, non avrebbe fornito alcuna spiegazione in merito. Le polemiche, invece, da ieri sera, sono esplose in tutto il circondario. Il problema a quanto pare è la mancanza dei controlli soprattutto di sera. Non sono neppure mancati momenti importanti di assembramento durante l'inaugurazione come testimoniano le immagini.

GUARDA QUI IL VIDEO