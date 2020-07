RUZZO, L' ASSEMBLEA DEI SINDACI E' ANDATA DESERTA MA SI SAPEVA, IL RINVIO E' AL 20 LUGLIO IN SECONDA CONVOCAZIONE

Trentaquattro attesi, ventiquattro necessari per il numero legale, tredici presenti. L’assemblea dei Sindaci del Ruzzo, convocata per la nomina di un nuovo rappresentante all’Ersi, è tutta in questi numeri. E nella delusione del Sindaco di Teramo, D’Alberto, che ha voluto comunque richiamare l’attenzione sulla necessità di dare un segno concreto di interesse per le sorti dell’intero sistema di gestione dell’acqua nel Teramano. I sindaci presenti erano quelli di Teramo, Roseto, Pineto, Montorio al Vomano, Torano Nuovo, Bellante, Castiglione Messer Raimondo,, Crognaleto,, Alba Adriatica, Castelli, Mosciano, Fano Adriano e Controguerra. Mancavano tutti i Sindaci di Centrodestra.

Prossimo appuntamento per lunedì 20 luglio 2020 alle ore 10.30 alla SALA POLIFUNZIONALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO.