NAPOLI CALCIO IN RITIRO A CASTEL DI SANGRO, LIRIS: “OCCASIONE STRAORDINARIA PER PROMUOVERE IL TURISMO SPORTIVO IN ABRUZZO”

E’ un grande spot per l’Abruzzo, un’occasione unica per promuovere le nostre bellezze e la cultura dell’accoglienza turistica”. Così l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, ha commentato l’accordo, illustrato oggi a Napoli, che porterà la squadra di calcio partenopea a effettuare il ritiro pre-campionato a Castel di Sangro, per i prossimi sei anni, rinnovabili per altri sei. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il presidente del Napoli calcio, Aurelio De Laurentiis, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente della provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare il Napoli calcio, una delle società più importanti e seguite nel panorama internazionale - ha aggiunto Liris -. L’operazione rientra nella strategia della Regione di promozione dei grandi eventi. Riteniamo che sia questa la strada da seguire per stimolare lo sviluppo turistico legato allo sport e sostenere l’indotto socio-economico. In questo modo alzeremo l’asticella della nostra offerta per l’accoglienza. Anche grazie alla collaborazione con il presidente federale, Gabriele Gravina, cercheremo di fare del calcio e dello sport in genere un veicolo importante per far conoscere la bellezza della nostra regione e l’importanza delle strutture. Sport come veicolo di educazione, moralizzazione, ma anche come investimento turistico e ammortizzatore sociale in questo momento di difficoltà dovuta alla pandemia”.