FOTO-VIDEO / COMUNE E UNI.TE CHIEDONO LA LIBERAZIONE DI PATRICK ZAKY

Uno striscione per la liberazione di Patrick Zaky, è quello affisso oggi dal Comune di Teramo sul balcone del municipio, che all’indomani dell’arresto di Patrick aveva già approvato ad ampia maggioranza una mozione di denuncia e dissenso sull'arresto dell'attivista e ricercatore presentata dal Gruppo consiliare del PD ed in particolare dal consigliere Luca Pilotti, unitamente alla UniTe ha inteso raccogliere l'appello rivolto dal Rettore dell'Università di Bologna affinché tutti Rettori Italiani rivolgano una mozione al governo egiziano per la liberazione di Patrick. Appello accolto appunto da Comune, Università e dagli universitari teramani, che nei giorni scorsi lo avevano rilanciato.

ASCOLTA QUI LUCA PILOTTI