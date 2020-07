IL PD FRENA SULLA MAGNO CANDIDATO SINDACO A MONTORIO: «NON C'E' ANCORA UN NOME»

Le dichiarazioni del Segretario provinciale del PSI Guido Paci su Montorio, sulla prossima competizione elettorale e sul futuro di una fondamentale e strategica Comunità della provincia teramana fanno ben sperare sulla possibilità di un accordo ampio e di una condivisione piena di un percorso di rilancio necessario per i montoriesi. Una precisazione è però d'obbligo: le consultazioni messe in campo non si sono ancora concluse e non c’è stato un tavolo di coalizione dal quale sia emerso il nome del candidato sindaco. Il Partito Democratico, favorevole ad un percorso che metta insieme i partiti tradizionali e le migliori esperienze civiche del territorio, ha vagliato figure autorevoli e competenti tra le quali Eleonora Magno. Nei prossimi giorni, quando le consultazioni saranno terminate e ogni forza, in primis il PD, avrà avuto la possibilità di confrontarsi, sarà ufficializzata la figura scelta per la candidatura a Sindaco.