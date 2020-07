RUZZO, E' INZIATA LA GUERRA DELL'ACQUA: NOVE SINDACI DEL PD CHIEDONO CHIEDONO IL RISANAMENTO E PRESENTANO UNA MOZIONE

Non è un'acqua limpida quella che scorre dentro al Ruzzo. Anzi è avvelenata dalla politica: da una parte quella che la gestisce attualmente (Gatti e Ginoble) e dall'altra quella che l'hanno gestita per anni: il Pd che adesso attacca e vuole "fuori" da via Dati gli attuali gestori. E la guerra iniziata da tempo, porterà alla fine: morti e feriti. Il bilancio del Ruzzo passato ieri all'unanimità, ma con 26 sindaci presenti su 35 ha visto la contestazione del bilancio del primi cittadini del Pd. L'assemblea, riunita ieri pomeriggio per analizzare i dati contabili su cui nei giorni scorsi si è scatenata la guerra delle interpretazioni, ha confermato sia la maggioranza a sostegno del cda che le posizioni critiche. Il primo cittadino teramano Gianguido D'Alberto, che ha da sempre contestato la tenuta del conti dell'azienda acquedottistica, al momento del voto è uscito dall'aula, seguito da otto colleghi di area Pd, e di questi, alcuni non hanno partecipato fin dall'inizio. A dare il via libera al documento che riassume i dati riferiti al 2019, dunque, sono rimasti i sindaci di centrodestra e di Italia Viva.

Il Sindaco D'Alberto, insieme ai colleghi di Controguerra, Sant'Omero, Castelli, Bellante, Mosciano, Crognaleto e Torano hanno firmato una mozione per chiedere la convocazione di un'assemblea su attuazione dei piani d'ambito e industriale e sulla gestione al 30 giugno. Questa mattina, in Comune, maxi conferenza stampa per spiegare la loro posizione assunta ieri in assemblea e le prossime mosse che saranno messe in campo. Da non perdere,lunedi 20 luglio la riunione convocata dall'ente di controllo del Ruzzpo: L'Ersi. Anche in questo caso se ne potranno vedere e sentire delle "belle" sull'attuale gestione del Ruzzo. A comuinciare dal persone assunto senza concorso e i milioni di debiti accumulati.