RUZZO / D’ALBERTO: “COSTI DEL PERSONALE AUMENTATI DI 700MILA EURO IN DUE ANNI, SE SI CONTINUA COSÌ NEL 2023 SI SCHIANTA CONTRO L’ICEBERG”

"L'attuale gestione del Ruzzo sta determinando un aumento dei costi, soprattutto per quello che riguarda il personale, visto che i costi per il personale sono aumentati di 700 mila euro in due anni... se si continua così, nel 2023 il Ruzzo si schianta contro un iceberg". Parole del Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che oggi ha tirato le somme dell'assemblea del Ruzzo, nella quale non ha votato il bilancio lasciando la sala, e con la quale ha rinnovato la richiesta di un vero piano di risanamento, visto che il precedente piano di gestione si è rivelato inefficace

