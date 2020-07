PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME VOMANO, ASSEGNATI I LAVORI

Da procedura di legge è stata interpellata la seconda ditta aggiudicataria che si è dichiarata non interessata fino a giungere alla terza offerta in gara quella della Facciolini srl. I lavori iniziali, comprensivi di progettazione, ammontavano a 2 milioni e 200 mila euro. I lavori da capitolato, si dovranno concludere in 130 giorni.

"Un'altra opera incagliata in vicissitudini e controversie che riusciamo a far ripartire - dichiara il consigliere delegato, Lanfranco Cardinale - abbiamo sofferto molto e lavorato parecchio per arrivare a chiudere le posizioni precedenti ma il ponte, stavolta, dovrebbe essere pronto prima della fine dell'anno.Dopo il Ponte di Castelnuovo e il braccio a mare per il porticciolo di Roseto abbiamo messo in sicurezza finanziamenti e realizzazione di un'altro progetto dalla storia travagliata. Anche in questo caso una spina nel fianco anche perchè il ponte ciclopedonale sul Vomano completa il tragitto ciclabile e pedonale della costa teramana almeno per le opere a carico della Provincia: un progetto partito da questo Ente e che per molti versi ha costituito un esempio non solo in Abruzzo".