MONTORIO, IL PD DICE "SI" ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI ELEONORA MAGNO

Concluso il percorso interno che lo ha impegnato in queste ultime settimane, il PD montoriese ha individuato nel dirigente scolastico Eleonora Magno il suo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative.

Siamo convinti che la sua figura sia la più adatta a interpretare una proposta di governo innovativa ed efficace, che promuova e metta a disposizione della comunità le più valide risorse ed esperienze.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la candidatura in un'apposita conferenza stampa e il candidato sindaco incontrerà la cittadinanza per presentare le idee e i percorsi da intraprendere per la costruzione partecipata del programma e della coalizione.