RIUNIONE DI MAGGIORANZA, D'ALBERTO ASSICURA CHE L'AMMINISTRAZIONE E' COMPATTA E ANDRA'AVANTI PER IL RILANCIO DELLA CITTA'

Riunione di maggioranza al Ceppo per l'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianguido D'Alberto. Per ora ci è stata inviata una foto di gruppo, domani seguirà nota stampa che il Sindaco vorrà condividere prima con i suoi. Per ora è dato sapere che c'è una perfetta compattezza di maggioranza e che non c'è alcun rischio imminente di rimpasto. «Abbiamo condiviso la prossima azione amministrativa da avviare per il rilancio della città nel post Covid - ha commentato velocemente il primo cittadino - andiamo avanti con tante idee». Idee che saranno rese note solo domani. Peccato. Ci sarebbe piaciuto saperne di più oggi. Speriamo non venga convocata una conferenza stampa pure per un conclave in montagna.