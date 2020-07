ROSETO, “NESSUNA CRISI E SE GINOBLE SI CANDIDA...”

"Nessuna crisi in Comune a Roseto e, per quello che riguarda le prossime elezioni, se Ginoble vuole candidarsi...vorrà dire che il Centrosinistra si ricompatterà al ballottaggio". Parole del Sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, che nell'intervista che state per ascoltare commenta gli ultimi eventi dea politica cittadina.

ASCOLTA IL SINDACO