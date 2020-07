VIDEO / PER FERRAGOSTO A ROSETO SARANNO ORGANIZZATE LE RONDE NOTTURNE SULLE SPIAGGE

Non ci saranno i fuochi di ferragosto a Roseto, causa Covid 19. Lo assicura il Sindaco Sabatino Di Girolamo. Intanto per ferragosto, sarà organizzata una riunione con tutte le forze dell'ordine in campo e sul territorio che si svolgerà per assicurare nella notte di ferragosto una ronda continua. E sulle spiagge libere il primo cittadino evidenzia che l'ordinanza notturna non sempre viene rispettata.

ASCOLTA QUI IL SINDACO DI ROSETO