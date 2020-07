CURA ABRUZZO 2, TUTTO RIMANDATO AL 28 LUGLIO

Cura Abruzzo 2, tutto rimandato. Chi si diceva già pronto per presentare le domande di contributo a fondo perduto, dovrà aspettare. È stata prorogata al 28 luglio prossimo l'apertura del bando, previsto nel Cura Abruzzo 2, per accedere ai finanziamenti in favore del turismo, commercio al dettaglio e altri servizi, per contrastare la crisi dovuta al coronavirus. Lo slittamento (la data inizialmente indicata era quella di oggi, 22 luglio) è stato deciso dall'assessore alle attività produttive, Mauro Febbo, su richiesta della Federazione dei sette ordini dei commercialisti abruzzesi, «che hanno segnalato la sovrapposizione del bando», spiega Febbo, «al carico di scadenze fiscali, ben 257 adempimenti, a cui devono far fronte entro il prossimo 31 luglio».Il termine ultimo per la presentazione delle domande è venerdì 7 agosto. Intanto, per il 30 luglio prossimo Febbo ha convocato imprese e organizzazioni sindacali per valutare anche altre ipotesi di aiuti.