LA REGIONE REGALA AL NAPOLI SOLDI CHE AVREBBERO POTUTO AIUTARE LE AZIENDE

Prima che scenda in campo il Napoli, scende in campo la polemica. La megasponsorzzazione da 6 milioni di euro in sei anni al Napoli, perché venga in Abruzzo per più o meno una settimana l’anno a fine agosto in ritiro, continua ad agitare la vita politica regionale. Anche perché quei soldi hanno una provenienza chiara. Essendo esaurito il capitolo di bilancio destinato alla promozione turistica, la Regione ha deciso di attingere ai depositi destinati alla creazione del microcredito per le imprese, ovvero circa 13 milioni di euro rientrati dai prestiti concessi nella programmazione del Fondo sociale europeo2017-2013. Soldi già pronti, senza necessità di rendicontazione, che sono nelle casse di Abruzzo Sviluppo, la società in house della Regione che opera come agenzia di sviluppo territoriale e che si sarebbero potuti utilizzare, specie in un momento come questo, per creare altro microcredito per le aziende. Invece, come chiesto in una lettera ufficiale al presidente di Abruzzo Sviluppo, Manuel De Monte, firmata dallo stesso Marsilio e dagli assessori Mauro Febbo e Guido Liris, quesi soldi andranno al Napoli. Per il momento sarà prelevato solo il milione necessario per il ritiro di quest’anno, in attesa magari di prevedere nei prossimi bilanci la somma a carico del capitolo del turismo.