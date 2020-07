FOTO-VIDEO / IL NUMERO DUE DELLA LEGA CRIPPA A TERAMO PER ANNUNCIARE NUOVE ADESIONI: ECCO CHI SONO. GIULIANTE BACCHETTA CHI PASSA CON ITALIA VIVA

«E' un giorno importante per l'Abruzzo e la provincia di Teramo quello di oggi. La Lega apre a nuove adesioni. Presto saranno creati anche dipartimenti tematici per stare sempre più vicino al territorio. La prima nomina che abbiamo fatto è quella di Pietro Quaresimale con la crezione di un dipartimento sulla ricostruzione con un occhio puntato sull'Aquila e Teramo». Lo ha detto Luigi D'Eramo segretario regionale della Lega intervenendo a Teramo alla conferenza stampa con Andrea Crippa, vice segretario nazionale della Lega, Gianfranco Giuliante commissario provinciale Lega e il capogruppo regionale Lega Pietro Quaresimale e gli assessori comunali e regionali nonchè consiglieri. C'erano anche il manager della Asl Maurizio Di Giosia e il presidente Ater Maria Ceci.

Giuliante ha parlato di "avversari intelligenti" riferendosi in addetti ai lavori che in diversi comuni dell'Abruzzo vi sono persone che hanno abbandonato il centrodestra per confluire in Italia Viva: "E' un atteggiamento che censuriamo e che dobbiamo attenzionare".

Ad Isola del Gran Sasso è stato annunciato l'ingresso del candidato sindaco per il centro destra nella persona di: Massimo Di Giancamillo, imprenditore.

Gli altri ingressi sono:

Luca Saputelli ed Elisa Marchiselli consiglieri comunali a Cermignano, Maria Pia Di Furia e Micaela Savini, Assessore e consigliere comunale a Notaresco, Massimo Ranalli, Guerino D’Agostino e Manfredo Cori, consiglieri comunali a Cellino Attanasio. Domenico di Monte Assessore a Corropoli, Luca Di Girolamo assessore a Campli.

ASCOLTA QUI L'ON. ANDREA CRIPPA