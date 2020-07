TORNA LA NOTTE DEI SALDI CON L'INAUGURAZIONE DI "TERAMO NATURA INDOMITA" IN CENTRO STORICO E AL PARCO FLUVIALE

Venerdì 31 Luglio e Sabato 1 Agosto tornano a Teramo, in Centro Storico, le Notti dei Saldi. I punti vendita della città di Teramo resteranno aperti dalle 20.00 alle 24.00 per entrambe le serate di questo week end, dando così il via ai saldi di Fine Stagione. Le serate faranno inoltre da cornice all'inaugurazione di Teramo Natura Indomita che si svolgerà in centro storico e al parco fluviale. Si tratta di Animali grandi realizzati in plastica rigenerata che dal prossimo 31 luglio si potranno ammirare a Teramo.

Lo scorso anno la città di San Benedetto del Tronto è stata invasa da trenta animali coloratissimi per il progetto di arte pubblica firmato Cracking Art.

Un progetto di arte pubblica, Cracking Art en plein air, a cura di Stefano Papetti, Elisa Mori e Giorgia Berardinelli e presentato dall’Associazione culturale Verticale d’Arte in collaborazione con il Comune di San Benedetto del Tronto, che intendeva suscitare attraverso i pacifici animali del collettivo Cracking Art sentimenti quali la fiducia nell’altro e la tutela della collettività, nonché di tutte le tipicità paesaggistiche, naturalistiche e artistiche.

Da oltre venticinque anni, Cracking Art crea animali in plastica per avvicinare il pubblico all’arte, portando avanti il motto “l’Arte rigenera l’Arte”. La bellezza e la forza dell’arte possono condurre alla salvaguardia dell’ambiente e del ricco patrimonio storico-artistico.