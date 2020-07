COMMISSIONE BILANCIO SENZA PRESENTI O QUASI, COZZI ACCUSA LA DI PADOVA REPLICA

Un'amministrazione comunale che pensa solo ad autocelebrarsi senza fare altro. E' l'accusa del consigliere Mario Cozzi alla maggioranza o meglio alla commissione bilancio che si è riunita oggi per dibattire del documento più importante in amministrazione: il bilancio appunto. Nessuna domanda degna di nota - dice Cozzi - e pochi i consiglieri presenti. "Per la minoranza - spiega l'assessore Stefania Di Padova c'erano solo Cozzi e la Ciammariconi, gli altri dov'erano?".

Cozzi ha approfittato per denunciare anche la mancanza di dirigenti come la Ferretti e di Bernardi (la prima per un problema di salute il secondo perchè ha preso un giorno di ferie) che avrebbe reso la stessa commissione tristemente isolata dal contento senza il minimo di dibattito.

Tra l'altro oggi si sono svolte al Parco della Scienza la bellezza di cinque commissioni tutte rilevanti.