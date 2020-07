VIDEO / DI PADOVA: «PER LA PRIMA VOLTA LE ATTIVITA' COMMERCIALI AVRANNO UNO SCONTO SULLA TARI A TERAMO»

Manutenzione degli asfalti (un milione e 400 mila euro destinati per le periferie), fondi per il verde e le associazioni culturali. Novità in bilancio per le attività commerciali che per la prima volta, il Comune, provvederà a sostenere con uno scontro sul pagamento, stanziando un milione di euro per il gettito Tari e consentirà un aiuto concreto alle attività sul territorio. Ok ad un mutuo con il credito sportivo per sistemare il palazzetto di San Nicolo' che sarà restituito in 20 anni e senza interessi.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE DI PADOVA