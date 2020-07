VIDEO / IL COMUNE DI TERAMO LANCIA LA CAMPAGNA CONTRO L'ABBANDONO DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Tutte le associazioni animaliste in campo per la campagna contro l’abbandono degli animali domestici che il Comune di Teramo rilancia attraverso l’iniziativa dell’assessora all’ambiente Martina Maranella. “Amalo, curalo, microchippalo” è l’invito che viene rivolto ai proprietari degli animali d’affezione “perché – si è detto – un cane o un gatto abbandonato se microchippato ne permette l’identificazione e la riconoscibilità” e non solo perché l’abbandono è un reato ma anche perché un animale può perdersi.

