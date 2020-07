SORVEGLIANZA SANITARIA SE VIENI IN ABRUZZO DALLA BULGARIA E DALLA ROMANIA

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n. 77 che dispone che le persone che fanno ingresso in Abruzzo che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.