GIORGIA MELONI A L'AQUILA SOSTIENE IL SINDACO BIONDI E MARILIO. DURA CON IL GOVERNO SULLA QUESTIONE MIGRANTI

“Ci sono polemiche sui migranti, c’è un Governo che non è eletto da nessuno e che prende e manda a sindaci eletti dai cittadini centinaia di migranti non avendo la buona creanza di avvertirli per tempo”.

Così il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando a margine di una manifestazione politica all’Aquila, del fenomeno della immigrazione.

“Segnalo che gli amministratori locali sono stati praticamente avvertiti quando gli immigrati erano già in viaggio – continua Meloni -. Continuare così è da irresponsabili, da pazzi, quello che il Governo sta facendo in queste ore sul tema della immigrazione è folle: perché io ricordo un Governo che rincorreva gli italiani con i droni quando qualcuno correva da solo in spiaggia durante il lockdown e noi abbiamo con quella fermezza consentito che non si propagasse il covid e oggi si fa finta di non vedere migliaia di migranti clandestini che, prima entrano irregolarmente sul nostro territorio, con alcuni di loro che sono contagiati e scappano, e quando vengono recuperati dopo giorni senza avendone controllato i movimenti, non si sa chi hanno infettato”. Secondo il leader di Fdi, “questo è folle perché noi abbiamo pagato un prezzo altissimo per fermare la diffusione del virus in termini di posti di lavoro, Pil, aumento povertà, disoccupazione, un momento che l’Italia sta vivendo e vivrà. Non siamo disponibili a rendere tutto questo vano per la furia negazionista del Governo che non guarda in faccia a nessuno”.