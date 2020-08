VIDEO / ASILI NIDO ESTERNALIZZATI, BARTOLINI: «DELIBERA DA RITIRARE E SUBITO AL VIA I CONCORSI»

No all'esternalizzazione dei nidi a Teramo. E' il grido d'allarme del consigliere di Italia Viva Flavio Bartolini sulla delibera che sarà approvata oggi in consiglio comunale sui proposta dell'assessore Andrea Core. Delibera, anche questa che sarà approvata von i voti della maggioranza. Su questo argomento su attende ampia discussione. Bartolini chiede anche l'impegno da parte dell'amministrazione per nuovi concorsi.

ASCOLTA QUI BARTOLINI