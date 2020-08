AZZURRO DONNA, RITA ETTORRE NOMINA LE COORDINATRICI PROVINCIALI

Il coordinamento regionale di Forza Italia Azzurro Donnasi struttura anche in Abruzzo.

La coordinatrice regionale Rita Ettorre, nominata lo scorso 14 febbraio, si è dotata delle sue referenti a livello provinciale; sono state nominate le 4 coordinatrici provinciali: Francesca Persiaper la Provincia di Teramo, Paola Di Salvatore per la provincia dell’Aquila, Manuela Peschi per la Provincia di Pescara e Consuelo di Martino per la Provincia di Chieti. “Sono molto orgogliosa di questo nuovo percorso appena iniziato e ringrazio la coordinatrice nazionale di Forza Italia Azzurro Donna, l’onorevole Catia Polidori, ed il coordinatore regionale di Forza Italia, il sen. Nazario Paganoper avermi dato questa opportunità” dichiara Rita Ettorre, e prosegue “in accordo con loro, ho individuato quattro donne determinate, competenti, tutte con una o più esperienze politiche e con l’entusiasmo necessario per affrontare una grande sfida: quella di creare sui nostri territori una rete solida di donne, con le diverse esperienze professionali e personali, capaci dare un contributo importante alla politica ed in grado di tradurre le idee in azioni.”​​​Intanto, si è tenuto ieri sera il primo incontro virtuale ufficiale in videoconferenza della squadra abruzzese al completo, nel corso del quale alla presenza dell’onorevole Catia Polidori e del senatore Nazario Pagano, sono state pianificate le prime azioni ed iniziative da metter in campo su tutto il territorio abruzzese.