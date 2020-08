FONDAZIONE TERCAS, IL SINDACO DI NERETO: «NON E' STATA TRADITA LA NOSTRA COMUNITA', SODDISFATTO PER IL RINNOVO DEL CDA»

In relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione Tercas, nel prendere atto di quanto determinato dai componenti del Consiglio di Indirizzo, non posso che esprimere il mio personale rallegramento per questa assunzione di responsabilità da parte di consiglieri che hanno evitato, con questa scelta, dopo mesi di duro confronto, il Commissariamento di un Ente molto importante per i nostri territori.



Rallegramento mio personale e dell’amministrazione comunale esprimo in particolare nei confronti del nostro Gianni Colletta che è entrato nel Consiglio di Amministrazione e che, con l’amico Altobrando Chiarini, nominato nel Collegio dei Revisori, porteranno nei nuovi organi la loro esperienza e la loro sensibilità di uomini che vivono ed operano nella Val Vibrata.

Mi preme inoltre rivolgere il ringraziamento per l’operato svolto al nostro Ing. Marco Di Pietro componente uscente del Consiglio di Amministrazione e alla nostra Dott.ssa Maria Gabriella Franceschini componente uscente del Collegio dei Revisori.

La scelta compiuta da Gianni Colletta deve renderlo orgoglioso perché ha permesso, che non tradisse gli interessi della sua comunità che, secondo una inopportuna ed insensata proposta di riforma statutaria, tra l’altro non correttamente partecipata, se portata a compimento, avrebbe ingiustamente penalizzato la nostra Nereto.



Gli siamo grati e lo sosterremo nel caso qualcuno azzardasse a voler leggere in questa sua scelta altro di quello che è stata: espressione di responsabilità per il bene della Fondazione Tercas ed espressione di fedeltà alla sua comunità.

Ai nuovi organi della Fondazione Tercas giungano ufficialmente i miei auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico, con l’auspicio che la loro attività possa concorrere alla crescita e allo sviluppo del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie della Fondazione, vale a dire discutere di cultura, di sociale e volontariato, dando continuità all’azione storica di finanziamento delle associazioni e delle iniziative da promuovere sul territorio della Provincia di Teramo.



Dalla residenza municipale, 6 agosto 2020 Il Sindaco

Daniele LAURENZI