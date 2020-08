RINVIATA A DOMANI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI, PRESENTI IN 17 SU 24

Si sarebbe dovuto parlare di Impresa e Comunità e di come riconnettere il territorio nell'assemblea dei Sindaci convocata per questa mattina nella sala polifunzionale della Provincia di Teramo, ma il mancato raggiungimento del numero legale ha stroncato la discussione prima ancora che potesse partire. Erano presenti, infatti, soltanto 17 dei 24 sindaci utili (sui 47 totali) all'apertura della seduta. Tutto, comunque, è soltanto rimandato a domani in seconda convocazione.