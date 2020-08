VIDEO / A LUGLIO E' ANDATA A GONFIE VELE L'ESTATE A TORTORETO E PER AGOSTO I NUMERI SONO POSITIVI

A luglio e probabilmente ad agosto l'estate a Tortoreto potrebbe definirsi una stagione più che salva. In molti hanno scelto a luglio la nota località teramana con presenze ancora più numerose dello scorso anno. Sabato ci sarà uno spettacolo con dinosauri giganti, da non perdere e poi concerti come quello l'orchestra sinfonica abruzzese a Tortoreto Alto con molta attenzione sempre rivolta alle famiglie e ai bambini.

Il punto della situazione sui prossimi appuntamenti dell'estate tortoretana con l'assessore Giorgio Ripani.

CLICCA QUI E ASCOLTA L'ASSESSORE GIORGIO RIPANI.