VIDEO / CONTAGIO COVID 19 A VARANO, IL SINDACO D'ALBERTO: « SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO, C'E' IL RISCHIO DI CONTAGIO DI RITORNO, OCCORRE CHIAREZZA»

«La situazione complessiva di Varano, dopo il contagio di un cittadino albanese è sotto controllo al momento secondo i primi dati forniti dalla Asl. L'attenzione deve essere sempre alta e prudente. Sono in diretto contatto con la Asl e stiamo monitorando la situazione. C'è il rischio di un contagio di ritorno dei paesi che ora sono in difficoltà o meglio di rientro delle zone colpite. Occorre una risposta dal Governo. Poi c'è la questione del problema dell'ospitalità sul territorio. E' necessario che ci sia chiarezza sui flussi che dovranno essere ospitati perchè le istituzioni devono essere messe in condizioni di poter operare in maniera chiara».

Il punto della situazione del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto.

ASCOLTA IL SINDACO DI TERAMO, GIANGUIDO D'ALBERTO