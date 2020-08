FDI SGOMENTA PER LA NOTIZIA DEI 10 MIGRANTI POSITIVI AL COVID 19 A CIVITELLA DEL TRONTO



Occorrono regole e misure restrittive per garantire la sicurezza dei nostri concittadini provinciali e dei turisti che arriveranno sul nostro territorio.



La val vibrata, inserita nell'area di crisi complessa, vive già da un decennio una seria problematica di decrescita economica, tamponata, in parte, dalla azienda turistica che aveva retto ancora, fino al lockdown dovuto al Covid 19.



Riprendere e ridare un segnale importante, questo era l'obiettivo di tutti gli operatori e delle amministrazioni che avevano puntato tutto sulla ripresa turistica per veicolare una ripresa economica post pandemia.



Invece, le scelte scellerate di Conte e del suo governo, la mancanza di coraggio e di regole, la furia immigrazionista e la voglia di importare clandestini a scapito dei cittadini italiani stanno distruggendo anche gli ultimi sacrifici di un settore economico e di un popolo che ha fatto e che sta continuando a fare, sacrifici immensi per riprendere a camminare.



La decisione del Governo Conte di mandare i 50 clandestini a Civitella del Tronto, di cui una percentuale molto alta infettati dal Covid 19, è uno schiaffo morale, economico e politico a questo territorio e soprattutto ad una delle città a maggiore vocazione turistica della provincia di Teramo.



Ci uniamo alla voce del Presidente Marsilio, a quella di Sindaci ed Amministratori delle altre città e province d'Abruzzo per chiedere a gran voce il blocco navale e la chiusura dei nostri confini perché questo delirio improprio di accoglienza non diventi la pietra tombale dell'intero popolo italiano, costringendoci ad un nuovo lockdown. Stavolta, temiamo, fatale per tutto il stistema produttivo e sociale del nostro paese.



Prendiamo Civitella del Tronto come testimone di una lotta che, qualora sarà necessaria, combatteremo apertamente. Fu l'ultimo baluardo borbonico a capitolare per l'unità d'Italia.

Stavolta sarà la roccaforte per impedire a questo governo di violentare ancora una volta il nostro territorio.

Giandonato Morra - Membro Esecutivo Nazionale Fratelli d'Italia

Marilena Rossi- Coordinatore Provinciale Fratelli d'Italia

Luca Frangioni - Consigliere Provincia di Teramo