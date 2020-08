MIGRANTI POSTIVI AL COVID 19 A CIVITELLA DEL TRONTO, IL SINDACO DI PIETRO: «DECISIONI ASSUNTE DAL GOVERNO SENZA ALCUN CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI»

E' preoccupato il Sindaco di Civitella del Tronto Cristina Di Pietro dopo la notizia dei 10 migranti positivi al Covid 10 che si trovano in un agriturismo ad otto chilometri dal centro e per questo ha diramato un avviso alla cittadinanza nel quale scrive che:

Proprio per fronteggiare la gravissima situazione sanitaria esplosa nel nostro Paese, noi come comunità abbiamo fatto la nostra parte, 4 mesi di chiusura totale per salvaguardare l’interesse costituzionalmente tutelato della salute pubblica.

Ci tengo a precisare che Civitella del Tronto, in questi anni, sulla questione dei migranti, ha sempre fatto la sua parte, gestendo adeguatamente tutte le persone collocate nella struttura. Ma in questo caso, in un periodo di piena emergenza sanitaria, avevo rappresentato tutta la mia CONTRARIETA', tenuto conto del fatto che a mio parere una seria indagine sanitaria andava fatta a monte, prima del collocamento nelle strutture.

Voglio precisare che gli immigrati sono sistemati in una località in aperta campagna, distante almeno 8 km dal centro della nostra Città e sono stati posti in isolamento, con controllo H24, sin dal loro inserimento e non hanno avuto, alcun contatto con l’esterno.