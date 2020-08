MIGRANTI POSITIVI A CIVITELLA, ZENNARO PRESENTA UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

“ Sono stato costretto a depositare un’ interrogazione parlamentare questo pomeriggio a seguito delle allarmanti notizie provenienti da Civitella del Tronto, dalle quali emergerebbe che molti dei migranti trasferiti nei giorni scorsi dalla Sicilia è risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati dalla ASL di Teramo. Il Ministero degli Interni deve chiarire cosa sia successo e perchè i controlli sulla salute dei migranti non siano avvenuti nella regione di sbarco ed invece si è aspettato il trasferimento in Abruzzo. Esigo che il Ministero ed il Governo facciano tutto quello che è nel loro potere per tutelare ed evitare rischi sulla salute dei cittadini del Comune di Civitella del Tronto e di tutta la Provincia di Teramo.” - dichiara il deputato Antonio Zennaro.