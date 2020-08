A GIULIANOVA ACQUE TUTTE BALNEABILI, IL SINDACO E' SODDISFATTO

Nella giornata di lunedì 3 agosto l'ARTA ha eseguito i campionamenti sulle acque di balneazione. “I risultati ottenuti in tutti e 5 i punti campionati sono molto lusinghieri e attestano la piena balneabilità dell'intero litorale giuliese – dichiara il Sindaco Jwan Costantini - Nonostante la grande presenza di bagnanti e le alte temperature dei giorni scorsi, i prelievi hanno registrato cariche microbiche nulle o minime rispetto ai limiti di legge, dando conto dell’ottima qualità del nostro mare. Si evidenzia che anche i monitoraggi di maggio, giugno e luglio hanno registrato valori nulli o molto bassi.”





“Per ciò che concerne le spiagge libere – dichiara l’ Assessore al Demanio Giampiero Di Candido - dal 5 agosto è attivo il servizio steward per la gestione del distanziamento sociale. Gli addetti svolgeranno quotidianamente attività di controllo e sensibilizzazione degli utenti presenti in spiaggia relativamente alle norme che disciplinano il distanziamento. Il servizio, garantito dalla società Costa Sicura, si svolgerà tutti i giorni, fino al 6 settembre, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 .”



“Inoltre – continua l’Assessore Di Candido - per tutelare la nidificazione del Fratino nel tratto di spiaggia libera sito a sud del molo sud, nei prossimi giorni si provvederà a delimitare l’ area interessata con paletti e corde e ad apporre la cartellonistica informativa con la descrizione della flora e della fauna presenti nella zona.”