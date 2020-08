DI GIANVITTORIO (LEGA) CHIEDE AL PREFETTO UN PRESIDIO H 24 AL CAS DI CIVITELLA PER EVITARE ALTRI CONTAGI

«Ho effettuato un sopralluogo presso il CAS di Civitella del Tronto che ne sta ospitando attualmente 50, di cui 22 risultati positivi al Covid19.

Di questi 50 migranti 17 risultano essere minori, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, senza alcun genitore.

Prima del sopralluogo ho avuto un colloquio con il Primo Cittadino al quale ho mostrato tutta la mia vicinanza e disponibilità.

La struttura di Civitella risulta essere attualmente in piena sicurezza sanitaria, all'interno del CAS sono autorizzati ad accedere solo gli operatori sanitari che svolgono le proprie funzioni adottando tutte le precauzioni necessarie.

Nonostante ciò dal sopralluogo è emersa una carenza a livello di sicurezza e quindi data la complessità e la vastità dell'area di pertinenza del CAS, ho già inoltrato al Prefetto la richiesta per un ulteriore presidio di polizia h24 da collocare all'interno della struttura per monitorare ogni eventuale fuga di persone risultate positive e quindi per scongiurare qualsiasi possibilità di contagio per l'intera popolazione.

Si tratta di un'ulteriore misura di sicurezza che penso sia necessaria affinché la salute e l'incolumità di tutti i cittadini vengano garantite.

Voglio infine ringraziare tutto il personale sanitario e tutte le forze dell'ordine per l'eccellente lavoro che stanno svolgendo», è quanto sostiene il consigliere regionale della Lega Antonio Di Gianvittorio.